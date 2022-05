Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bürogebäude

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Bislang Unbekannte brachen zwischen vergangenem Freitag (13.5.) und Montag (16.5.) in ein Bürogebäude in der Pallaswiesenstraße ein. Unter Einwirkung von Gewalt verschafften sie sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde versucht ein Tresor gewaltsam zu öffnen. Dieser hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die ungebetenen Gäste flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

