Darmstadt-Bessungen (ots) - Bereits in der Nacht zum Samstag (14.5.) rücke eine Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Zeitraum zwischen 1.30 und 2 Uhr an den Staubsaugerstationen zu schaffen und erbeuteten Münzgeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden ...

mehr