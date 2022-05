Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Waschanlage im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag (14.5.) rücke eine Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Zeitraum zwischen 1.30 und 2 Uhr an den Staubsaugerstationen zu schaffen und erbeuteten Münzgeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

