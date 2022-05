Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Firmenfahrzeug im Visier Krimineller

Zahlreiche Werkzeuge entwendet

Rüsselsheim

Ein Firmenfahrzeug war in der Nacht zum vergangenen Freitag (13.05.) im Visier Krimineller. Gegen 6.30 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter die Seitentür auf der Beifahrerseite vermutlich mit einer Blechschere aufgeschnitten und das Fahrzeug anschließend entriegelt hatten. Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Werkzeuge der Marke "Milwaukee", unter anderem Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer und Sägen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug war seit 14 Uhr am Vortag auf dem Parkplatz der Großsporthalle im Evreuxring abgestellt. Alle Werkzeuge sind zudem mit einem Fahrzeugkennzeichen gekennzeichnet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

