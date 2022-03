Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagmittag wurde ein 38-jähriger Mann aus Lippstadt bei einem Verkehrsunfall im Gewerbegebiet "Am Mondschein" verletzt. Er war um 13.00 Uhr mit seinem Motorrad Yamaha auf der gleichnamigen Straße in Richtung Rixbecker Straße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 59-jähriger Autofahrer aus Lippstadt, mit seinem Pkw Seat vom Parkplatz des Globus-Baumarktes nach links in die Straße "Am Mondschein" einzufahren. Hier übersah er den herannahenden Kradfahrer und es kam zu Kollision der Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro. (sn)

Wickede (Ruhr) - Radfahrer übersehen

Am Freitag (25. März 2022), gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Wickede (Ruhr) die Hauptstraße in Richtung Werl und wollte links in die Straße Am Lehmacker abbiegen. Während des Ab-biegevorgangs übersah der Autofahrer einen 14 Jahre alten Wickeder Radfahrer, welcher die Hauptstraße in Richtung Dorfmitte befuhr. Der Radfahrer kollidierte mit dem PKW und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1100 Euro. (db)

Lippstadt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 10-jähriges Mädchen aus Lippstadt befuhr mit ihrem Fahrrad am Freitagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, die Bastionstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung Barbarossastraße missachtete sie beim Überqueren der Fahrbahn die Vorfahrt eines 31-jährigen Mannes aus Lippstadt, der mit seinem Pkw auf der Barbarossastraße in Richtung Westen fuhr. Trotz einer Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht verhindern. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zur ambulanten Behandlung musste das Kind einem Krankenhaus zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (hn)

Welver-Illingen - Radfahrer verunfallt

Am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Welver mit seinem Fahrrad die Straße Osterfeld in Richtung lllinger Straße. Er beabsichtigte die Illinger Straße geradeaus zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 49 Jahre alte Frau aus Welver mit ihrem Pkw die Illinger Straße in Richtung Osterfeld. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Osterfeld abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. (AG)

Rüthen - Radfahrer bei Kollision verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 56jähriger Radfahrer aus Brilon die Kallenhardter Straße in Richtung Rüthen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 51 Jahre alte Frau aus Warstein mit einem Pkw der Marke Renault Twingo die Straße Bibertal in Richtung Kallenhardter Straße. An der Kreuzung Bibertal / Kallenhardter Straße beabsichtigte sie nach links in Richtung Kallenhardt abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Briloner wurde über die Motorhaube des Pkw auf die Straße geschleudert und blieb dort verletzt liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Verletzten und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (AG)

Lippstadt - Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 10.05 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit seinem Pkw VW Passat die Schleusenstraße. An der Einmündung Schleusenstraße / Mettinghauser Straße bog er nach links auf die Mettinghauser Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 44jährigen Pkw-Fahrers aus Delbrück. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte dieser eine Kollision verhindern. An der Kreuzung Bismarckstraße / Sandstraße musste der Lippstädter sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Auf das Fahrverhalten angesprochen, bemerkte der Zeuge deutlichen Alkoholgeruch beim Lippstädter. Unter Mitwirkung einer weiteren Pkw-Fahrerin aus Lippstadt , wurde der Pkw eingekeilt und so die Weiterfahrt verhindert. Die Polizei wurde verständigt. Durch die Einsatzkräfte der Lippstädter Polizeiwache wurde ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde in Form einer Strafanzeige eingeleitet. (AG)

Werl - Person nach Auseinandersetzung schwer verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag verständigte ein Zeuge gegen 03:20 Uhr Polizei und Rettungsdienst, da er in einem Wohnobjekt in der Mellinstraße auf eine Auseinandersetzung unter Beteiligung mehreren Personen in einem Gemeinschaftsbad aufmerksam geworden war. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen stark blutenden, 37-jährigen Bewohner mit diversen Platzwunden und blutverschmierter, zerrissener Kleidung. Dieser war kurz zuvor von insgesamt vier in Werl wohnenden Personen im Alter von 16, 23, 25 und 38 Jahren attackiert worden. Die Täter konnten noch im Bereich des Tatobjektes angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Nach Personalienfeststellung und Sachverhaltsklärung erfolgte am Samstagmorgen deren Entlassung. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar und Gegenstand weiterer, kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der schwerverletzte Bewohner wurde zunächst dem Krankenhaus Werl zugeführt und im Anschluss in eine überörtliche Fachklinik verlegt. Es bestand jedoch zu keiner Zeit Lebensgefahr. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell