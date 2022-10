Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aufbruch an Zigarettenautomat

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 30.10.2022, um 01:42 Uhr wird der Polizei Worms ein lauter Knall in der Stiftstraße Ecke Gaustraße in Worms gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat durch den oder die Täter auf unbekannte Weise beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens und ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bislang nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

