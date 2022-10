POL-PDKL: LKW streift Scheunendach

Raumbach (ots) - Fahrer kümmert sich nicht um Schaden. Am Mittwochvormittag um 10:45 Uhr fuhr ein PKW-Fahrer mit seinem Astra in der Hauptstraße in Richtung Abtweiler. An einer Engstelle hielt er an und ließ einen entgegenkommenden LKW durch. Beim Vorbeifahren touchierte der LKW den Opel an der Fahrerseite. Der Fahrer des Lastwagens fuhr unbeirrt weiter in Richtung Meisenheim. Möglicherweise bemerkte dieser auch nicht ...

