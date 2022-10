POL-HAM: Auto-Aufbrecher von Anwohner gestört

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Sonntag, 23. Oktober, 20 Uhr und Montag, 24. Oktober, 17.10 Uhr, einen an der Dörholtstraße geparkten Seat beschädigt. Das Auto stand am Straßenrand und hat Lackschäden und Dellen am linken Heck, der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an ...

