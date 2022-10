Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei begleitet Demonstration in der Innenstadt - Folgemeldung

Gießen (ots)

Gießen:

Die Versammlung erreichte gegen 16:40 Uhr den Rathausplatz. An dem Aufzug vom Bahnhof zum Rathausplatz nahmen nach Schätzungen der Polizei rund 700 Personen teil.

Die Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz sowie der Aufzug verliefen bisher störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Auf dem Rathausplatz schließt sich nun eine Kundgebung an, die voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern wird. Im Anschluss setzt sich ein Aufzug zurück in Richtung Bahnhof in Bewegung.

