POL-GI: Polizei begleitet Demonstration in der Innenstadt - Folgemeldung

Gießen (ots)

Gießen:

Seit etwa 14.00 Uhr versammeln sich am Bahnhofsvorplatz die Teilnehmenden der Demonstration. Nach Einschätzung der Polizei werden sich vermutlich mehrere hundert Teilnehmende der Versammlung anschließen.

Nach einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz startet die Demonstration ab etwa 15.30 Uhr in einem Aufzug in Richtung Rathausplatz. Die Teilnehmenden werden über die Bahnhofstraße, die Marktstraße, den Marktplatz, die Schulstraße und die Neuen Bäue zum Rathaus laufen. Am Rathausplatz wird es zu einer weiteren Kundgebung kommen.

Die Kundgebungen und der Aufzug werden von Polizeikräften begleitet. Wir sind gerade im Hinblick auf die Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Eritrea-Festival am 20.08.2022 in Gießen auch auf gewaltbereite Personen vorbereitet. Die Polizei toleriert keine Gewaltaktionen gegen die Versammlung oder aus der Versammlung heraus. Straftaten werden von der Polizei dokumentiert und konsequent verfolgt. Wir werden alles dafür tun, die Auswirkungen für Unbeteiligte, Besucher, Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass es im Zusammenhang mit der Versammlung bis etwa 19.30 Uhr im Stadtgebiet Gießen zu Beeinträchtigungen kommen wird.

