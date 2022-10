Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Korrektur zur ursprünglichen Meldung: Roller aus Garage entwendet, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Zeuge findet beschädigten Roller am Kanueinstieg auf und informiert die Polizei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter den Motorroller in der Untergasse (nicht wie ursprünglich gemeldet in der Hans-Franck-Straße). Der oder die Diebe fuhren offensichtlich mit dem Roller umher und ließen diesen beschädigt an der Glanbrücke zurück. Zur Klärung des Diebstahles sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche in der Tatnacht die möglichen Täter beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

