Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ampel defekt? - Polizei sucht Zeugen

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich kurz vor 9 Uhr in Ramstein am Bahnübergang ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein Fahrzeugführer wollte aus der Miesenbacher Straße nach links in die Schulstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Schulstraße. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeugführer behaupteten, dass sie bei grün in die Kreuzung eingefahren seien. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Polizei Landstuhl 06371/805-1850|pilan RoBi

