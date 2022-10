Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Fr., 21.10.2022 gg. 10:00 Uhr kam es auf der BAB 6, an der Auffahrt der AS Mehlingen in Rtg. Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich im dortigen Baustellenbereich. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein Lkw im zweispurigen Streckenabschnitt den rechten und ein überholender Pkw den linken Fahrstreifen. In Höhe der Auffahrt AS Mehlingen missachtete ein auffahrender Pkw das dortige Verkehrszeichen 206 (Stoppschild) und fuhr ohne anzuhalten auf die BAB 6 auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Lkw nach links und kollidierte mit dem seitlich auf gleicher Höhe fahrenden und überholenden Pkw. Hierbei touchierte der Pkw leicht die linksseitige Fahrbahnbegrenzung in der Baustelle. Der auffahrende Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden von ca. 10000 Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-35340 zu melden

