Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Beschädigung von Verkehrseinrichtungen

A 62 - Glan-Münchweiler (ots)

Am Samstagmittag, den 22.10.2022, gegen 14.20 Uhr befuhr ein aus Richtung Trier kommender Kleintransporter den einspurigen Baustellenbereich nach der Anschlussstelle Glan-Münchweiler in Richtung Pirmasens. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer in der nach links verschwenkenden Baustellenausfahrt geradeaus und kollidierte hierbei mit mehreren beleuchteten Warnbaken. Dabei wurde das Unfallfahrzeug so stark beschädigt, dass mehrere Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben. Es handelt sich um einen neueren Transporter des Herstellers Iveco aus dem Jahre 2021.

Augenzeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, welche weitere Angaben zum flüchtenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer machen können, sollen sich bitte unter der 0631/35340 mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung setzen.

