Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht, aufmerksame Zeugin führte zur Ermittlung der Verursacherin

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8:30 Uhr, fuhr eine 40-jährige Daimler-Benz-Fahrerin auf der L 598 in Fahrtrichtung Heidelberg. Kurz vor der Kreuzung zur Heidelberger Straße überholte sie links eine 83-jährige Chevrolet-Fahrerin, die sich bereits mit ihrem Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur befand. Dabei überfuhr sie die durchgezogene Linie und kam auf den Gegenfahrstreifen. Nach dem Überholvorgang scherte sie wieder nach rechts und schnitt hierbei das überholte Fahrzeug. Die Chevrolet-Fahrerin versuchte noch nach rechts auszuweichen, streifte jedoch hierbei einen rechts neben ihr auf der Geradeausspur fahrenden Unimog.

Die Unfallverursacherin flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallstelle. An ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. An den Fahrzeugen der 83-Jährigen und dem 63-jährigen Unimog-Fahrer entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine aufmerksame 35-jährige Zeugin, die mit ihrem Auto in dieselbe Richtung fuhr, notierte das Kennzeichen der Unfallverursacherin und verständigte sofort die Polizei.

Im Rahmen Fahndungsmaßnahmen durch das Polizeirevier Wiesloch konnte die unfallflüchtige Fahrerin in Sandhausen an ihrem Wohnanwesen angetroffen werden.

Sie räumte gegenüber der Polizeibeamten ein, zur Unfallzeit mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Nach Abschluss der Ermittlung erfolgt nun Verlage einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Verkehrsunfallflucht.

