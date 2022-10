Lübeck (ots) - Am Sonntag, 09.10.22, kam es zwischen Överdiek und Scharbeutz zu einem Unfall, bei dem ein Polofahrer von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Es stellte sich heraus, dass der allein beteiligte Autofahrer betrunken war. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Paderborner mit seinem VW Polo den Kattenhöhlener Weg in Richtung Scharbeutz. Hier ...

