Am Mittwoch (05.10.2022) kam es in der Mittagszeit in der Brandenbaumer Landstraße zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Radfahrender. Hierbei wurde eine Frau leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr unbekümmert einfach weiter. Die Polizeistation Eichholz sucht nun nach diesem und möglichen Zeugen.

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine 38-jährige Lübeckerin mit ihrem Lastenfahrrad den Radweg der Brandenbaumer Landstraße in Richtung Innenstadt. Im vorderen Sitz transportierte sie gerade ihr zweijähriges Kind. An der Ampelanlage gegenüber der Einmündung zur Hans-Sachs-Straße blieb sie kurz stehen, weil sie entgegenkommende Radfahrer erkennen konnte, die offenbar nicht auf den Verkehr achteten.

Hierbei handelte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann, der mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein soll. Dieser fuhr vorweg, hinter ihm eine Frau, die zudem einen Fahrradanhänger mit sich führte. Der Herr hatte sich nach hinten gedreht, um mit seiner Begleiterin zu sprechen. Trotz Warnung durch die Lübeckerin drehte der Mann sich nicht um oder reagierte auf ihr Klingelzeichen. Dann fuhr er gegen ihr Lastenfahrrad, welches dadurch leicht beschädigt wurde und kurzzeitig nicht fahrbereit war. Auch verletzte sich die 38-Jährige bei dem Zusammenstoß leicht.

Der Unfallverursacher reagierte nur mit einem "Oh!" und fuhr unbekümmert weiter. Auch auf Ansprache blieb er nicht stehen. Ebenso nicht seine Begleiterin. Die Geschädigte wartete noch einen Moment. Weil der Unfallverursacher nicht zurückkehrte, erstattete sie bei der Polizeistation Eichholz eine Anzeige. Wer den Unfall beobachtet hat und/oder sonst Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen kann, aber auch der Radfahrer selbst, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Eichholz unter der Rufnummer 0451 - 929 939 30 oder per Mail unter eichholz.pst@polizei.landsh.de zu melden.

