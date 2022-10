POL-HL: HL-Innenstadt / Unbekannte stehlen individuellen Schmuck

Polizeidirektion Lübeck

Am Montag (03.10.) wurde der Polizei ein Diebstahl von individuell gefertigten Gold- und Silberringen gemeldet. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zur Aufklärung des Tatgeschehens.

Der Diebstahl ereignete sich vermutlich bereits am 28. September 2022. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in ein Ganghaus in der Straße An der Obertrave und entwendete drei Siegelringe eines 28 Jahre alten Lübeckers.

Alle drei Ringe verfügen über eine runde Oberfläche, in die Zunftzeichen der Zimmerer, Initialen bzw. ein Dreimaster eingearbeitet sind.

Neben dem hohen Sachschaden, entstand dem Lübecker ein unbezahlbarer ideeller Schaden, da die Ringe eigens angefertigt wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Auskunft über den Verbleib der Ringe geben können, sich unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.Prev01@polizei.landsh.de zu melden.

