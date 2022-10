Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Polizei stellt mehrere Fahrräder nach Diebstahlsserie sicher

Lübeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (07.10.) konnte die Polizei auf einem Grundstück in der Lübecker Innenstadt über 20 mutmaßlich entwendete Fahrräder sicherstellen. Im Fokus der Ermittlungen steht ein tatverdächtiger Lübecker. Für weitere Zuordnungen der Fahrräder sucht die Polizei Geschädigte.

Gegen 02:45 Uhr waren Beamte des 1. Polizeireviers in der Straße Langer Lohberg eingesetzt. Infolge einer Selbstanzeige durch einen 39-jährigen Mann, gegen den ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet wurde, stellten die Polizisten eine Vielzahl von Fahrrädern fest, die in einem Hinterhof abgestellt und überwiegend noch mit einem Schloss gesichert waren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um Diebesgut, das im Zeitraum zwischen September und Oktober 2022 entwendet wurde.

Zum Zweck der Eigentumssicherung erfolgte die Sicherstellung der mitunter hochwertigen Modelle. Während ein auffälliges Lastenfahrrad zugeordnet werden konnte, liegen der Polizei zu den meisten der sichergestellten Fahrräder jedoch keine Strafanzeigen vor.

Aus diesem Grund werden weitere Geschädigte gesucht, denen ihr Fahrrad in den vergangenen Wochen zwar abhandengekommen ist, die auf eine Anzeigenerstattung bisher jedoch verzichteten. Diese werden daher gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen, nachträglich Anzeige zu erstatten und den Besitz zweifelsfrei mittels Rechnung oder individueller Merkmale zu belegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell