Polizei sucht Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Bad Schwartau

Am Samstagmittag (01.10.) stießen an einer Tankstellenausfahrt in Bad Schwartau ein schwarzer BMW sowie eine Radfahrerin zusammen. Diese entfernte sich vom Unfallort, obwohl sie vermutlich leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei in Bad Schwartau sucht im Zuge der Ermittlungen nach der Geschädigten.

Gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer, das Tankstellengelände in der Straße Tremskamp nach rechts in Richtung Bad Schwartau zu verlassen. Beim Überfahren des Radweges kollidierte der Lübecker mit einer von rechts kommenden und bevorrechtigten Frau, die mit ihrem silberfarbenen Fahrrad in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs war.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Warum die etwa 35-40 Jahre alte Frau, die schwarze mittellange Haare hatte, etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Gestalt war, weder ihre Personalien hinterließ noch das Eintreffen der Polizei abwartete, ist bislang unklar.

Die Polizei in Bad Schwartau hat die Unfallermittlungen aufgenommen und hält es für wahrscheinlich, dass sich die unbekannte Radfahrerin infolge des Zusammenstoßes verletzt haben könnte. Aus diesem Grund wird diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an badschwartau.pr@polizei.landsh.de zu melden.

