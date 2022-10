Lübeck (ots) - Am späten Mittwochabend (28.09.2022) wurde in der Kronsforder Allee in Lübeck ein Mann von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte konnte sich in sein Auto flüchten und begab sich später selbst in ein Krankenhaus. Der Täter entkam unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 22:45 Uhr wollte ein 32-jähriger Lübecker in der Kronsforder Allee/Ecke Overbeckstraße ...

