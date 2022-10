Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Lübeck (ots)

In der Nacht zum Freitag (07.10.2022) bemerkte ein Anwohner in der Bad Schwartauer Schmiedekoppel, wie unbekannte Personen Gegenstände und auch Fahrräder aus den Kellerräumen in einen Transporter und auf einen Anhänger luden. Die alarmierte Polizei konnte zwei von den drei Männern vorläufig festnehmen. Eine dritte Person flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 02:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie drei unbekannte männliche Personen diverse Gegenstände sowie Fahrräder aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in einen Transporter mit Anhänger luden. Seine Ehefrau alarmierte die Polizei, die mit vier Funkstreifenwagen des Polizeireviers Bad Schwartau, der Polizeistation Ratekau und des 2. Polizeireviers Lübeck anrückte. Zwei der Männer konnten direkt am Tatort an ihrem Fahrzeug gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person flüchtete und konnte auch nach einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Bei den festgenommenen Männern handelte es sich um rumänische Staatsangehörige. Auch der von ihnen genutzte Transporter, ein Ford Transit, sowie der Anhänger, waren mit rumänischen Kennzeichen versehen. Die Männer wurden dem Gewahrsam in Lübeck zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Nach ihrer Vernehmung am heutigen Tag und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurden sie wieder entlassen. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls mit gewerbsmäßiger Begehung. Hierzu müssen die Tatverdächtigen sich in einem späteren Verfahren verantworten.

