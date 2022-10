POL-PDKL: Mit Anhänger 133 km/h

Winterborn (Donnersbergkreis) (ots) - Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag wurde in der Gemarkung Winterborn durch Zeugen eine illegale Müllablagerung festgestellt. In einem Waldstück zwischen Kalkofen und Winterborn fanden Spaziergänger mehrere asbesthaltige Eternitplatten, die dort am Wegesrand unerlaubt abgelagert wurden. Es handelt sich hierbei um krebserregende Stoffe, die einer speziellen Entsorgung zugeführt werden müssen. Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr