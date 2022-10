POL-PDKL: Verkehrsteilnehmer missachten Durchfahrtsverbot

Krottelbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 18.10.2022 auf Mittwoch, den 19.10.2022 wurde in der Hauptstraße ein abgestelltes Enduro-Kleinkraftrad der Marke "Fichtel und Sachs" mit Versicherungskennzeichen entwendet. Das Kleinkraftrad war in der Hofeinfahrt abgestellt. Der Schaden beträgt 500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr