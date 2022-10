POL-PDKL: Bergung von Van gestaltet sich schwierig

Rockenhausen(Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagmittag wurden bei einer 47-jährigen Autofahrerin aus Rockenhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kaiserslauterer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Abgabe einer Urinprobe wurde verweigert, so dass kein Drogentest durchgeführt werden konnte. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Deren Führerschein und ...

mehr