Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Kusel (ots)

Am Mittwoch, den 19.10.2022 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer die B 420 aus Richtung Konken kommend in Fahrtrichtung Kusel. In Höhe des Bledesbacher Dorfgemeinschaftshauses geriet ein entgegenkommender Fahrzeugführer aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin der 24-Jährige nach rechts auswich und mit der Leitplanke kollidierte. Ein Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte verhindert werden. Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Konken fort. Laut Zeugenaussagen handelte es sich hierbei um einen dunklen Kombi.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell