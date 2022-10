POL-PDKL: Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Samstagmorgen ereignete sich kurz vor 9 Uhr in Ramstein am Bahnübergang ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein Fahrzeugführer wollte aus der Miesenbacher Straße nach links in die Schulstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Schulstraße. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand Sachschaden von ...

