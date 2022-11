POL-KN: (Rottweil-B14, Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver verursacht Auffahrunfall - Zeugenaufruf (05.11.22)

Trossingen / Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, in der Rainstraße einen Diebstahl begangen. Eine 27-Jährige stellte ihren Rucksack in der Rainstraße vor dem Gebäude Nummer 15 für circa 30 Minuten ab. Ein Unbekannter nahm den Rucksack währenddessen unbemerkt an sich. In diesem befanden sich neben dem ...

mehr