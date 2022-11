Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte stiehlt Rucksack

Trossingen / Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, in der Rainstraße einen Diebstahl begangen. Eine 27-Jährige stellte ihren Rucksack in der Rainstraße vor dem Gebäude Nummer 15 für circa 30 Minuten ab. Ein Unbekannter nahm den Rucksack währenddessen unbemerkt an sich. In diesem befanden sich neben dem Geldbeutel mit sämtlichen persönlichen Dokumenten auch mehrere Schlüssel. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Trossingen, Tel. 07425 3386-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Taschen oder auch sonstige Behältnisse mit Wertsachen niemals unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Taschendiebe nutzen jede sich bietende Gelegenheit!

