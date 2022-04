Polizei Hagen

POL-HA: Weiteres Diebesgut bei Ladendieb gefunden

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße beobachtete ein Ladendetektiv am Dienstag (12.04.2022) einen Mann, der mit diversen Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging, diese jedoch mit lediglich zwei Teilen wieder verließ. In der Kabine selbst fand der Mitarbeiter diverse abgetrennte Preisschilder. Im Kassenbereich sprach er den 20-jährigen vermeintlichen Kunden an und bat darum, in dessen mitgeführte Sporttasche schauen zu dürfen. Der Herdecker reagierte sofort ungehalten, schrie herum und versuchte das Geschäft fluchtartig zu verlassen. Der Ladendetektiv hielt den 20-Jährigen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann war während des Gespräches mit den hinzugerufenen Beamten zunehmend aggressiv und unkooperativ. In der Tasche des Herdeckers fanden die Polizisten eine beige Kappe, eine graue Jogginghose, einen weißen Pullover sowie ein Paket neuwertiger Socken. Die durch den Ladendetektiv in der Kabine gesammelten Preisschilder passten mit der Ware in der Tasche überein. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige jedoch nicht nur in der Filiale Ware entwenden wollte. Er hatte fünf weitere T-Shirts aus anderen Geschäften bei sich, an denen noch die Preisschilder angebracht waren. Der Ladendieb erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell