Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (12.04.2022) entstand in der Innenstadt eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Die Auseinandersetzung in der Straße Am Hauptbahnhof wurde der Polizei gegen 23.00 Uhr gemeldet. Auf dem Weg dorthin bemerkten die Beamten auf dem Graf-von-Galen-Ring eine fünfköpfige Personengruppe. Weil sie den Verdacht hatten, dass die Personen an der Schlägerei beteiligt waren, sprachen die Polizisten die Männer an. Zwei von ihnen rannten daraufhin in Richtung der Straße Am Widey weg. Die drei weiteren Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren gaben den Beamten gegenüber zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Der 18-Jährige sagte, dass er mit einem Mann in Streit geraten und körperlich aneinander geraten ist. Als sich mehrere Personen, die zu diesem Unbekannten gehörten, ebenfalls einmischten, beteiligten sich auch der 17- und der 19-Jährige an der Schlägerei. Die Gegenpartei hatte sich mit am Straßenrand stehendem Sperrmüll bewaffnet und damit auch auf die drei Männer eingeschlagen. Vor dem Eintreffen der Polizisten ist diese Personengruppe bereits von der Örtlichkeit geflüchtet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Keiner der angetroffenen Beteiligten benötigte eine rettungsdienstliche Versorgung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

