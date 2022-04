Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein mit Handy am Ohr erwischt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Dienstag, 12.04.2022, hielt der Verkehrsdienst der Hagener Polizei auf der Eckeseyer Straße nach Handyverstößen ausschau. Dazu kontrollierten die Beamten den fließenden Verkehr in Richtung Herdecke. Gegen 10:50 Uhr sahen sie, wie ein Mann in einem Ford vorbeifuhr. Er hielt ein Mobiltelefon in Mundhöhe und sprach dabei. Die Polizisten bemerkte er erst, als diese an der nächsten roten Ampel neben ihm standen. Dabei telefonierte der 63-Jährige noch. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass ihm dieser bereits 2011 entzogen und nicht wiedererteilt wurde. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen den Fahrzeughalter eine Anzeige vor. Dieser muss sich davon vergewissern, dass derjenige, dem er den PKW überlässt, auch über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell