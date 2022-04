Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 45-Jähriger meldete am vergangenem Wochenende den Diebstahl seines E-Bikes der Altenburger Polizei. Demnach schloss er sein blaues Fahrrad der Marke Giant Explore E am 09.04.2022, gegen 13:30 Uhr, in der Theodor-Neubauer-Straße an einem Blitzableiter an. Als er gegen 15:30 Uhr wieder zu seinem Rad zurück kam, stellte er fest, dass dieses durch unbekannte Täter entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern bzw. dem Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden.

