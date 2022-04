Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots)

Greiz: Zwischen Samstag und Sonntag (09.04. bis 10.04.2022) brachten bislang unbekannte Täter an einer Wand und mehreren Fenstern eines Hauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße Graffiti an. Es wurden mit schwarzer und goldener Farbe die Worte "Wixxer" und "ARSCHLOHC" gesprüht. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

