POL-SO: 22-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Möhnesee- Günne (ots) - In der Nacht von Sonntag (27.06.2022) auf Montag (28.06.2022) brachen Unbekannte in einen Schnellimbiss an der Bergstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und flohen mit einem Kaffeevollautomaten als Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 entgegen.(jb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

