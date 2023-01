Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Gießkanne und Messer

Altena (ots)

Mit Gießkanne und Messer sind am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zwei Männer auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße aufeinander losgegangen. Beteiligt waren zwei 24-Jährige und ein 28-Jähriger. Zunächst flogen die Worte hin und her, dann die Fäuste. Ein 24-jähriger, in Menden gemeldeter Mann soll einen 28-jährigen Altenaer mit einer Gießkanne auf den Kopf geschlagen haben. Darauf zog der Altenaer ein Messer und hämmerte auf die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs ein, in das sich die anderen Männer zurückgezogen hatten. Dabei verletzte er sich und beschädigte die Scheibe. Die hinzu gerufene Polizei traf vor Ort nur noch die 24-jährigen Männer. Spuren wurden gesichert. Am Abend meldete sich der 28-Jährige auf der Polizeiwache. Er räumt ein, dass er auf die Windschutzscheibe geschlagen habe, und übergab das eingesetzte Messer. Es wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (cris)

