POL-MK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Menden/Hemer (ots) - Bezug: POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem (28.01.2023 - 17:23) Der vermisste 14-Jährige aus Menden wurde vor wenigen Momenten wohlbehalten in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs in Hemer angetroffen. Die Fahndung wurde eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

