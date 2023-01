POL-MK: Mehrere Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Iserlohn (ots) - Diebe haben am Donnerstag, während der Öffnungszeit eines Discounters An der Sümmener Straße, in der Zeit zwischen 18:10 und 18:45 Uhr eine Kasse aufgebrochen und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Eine Mitarbeiterin stellte die defekte Kasse fest und informierte die Polizei. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter ...

