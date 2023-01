Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter droht und bespuckt Verkäuferin in Bäckerei

Schalksmühle (ots)

Ein unbekannter Mann betrat am Donnerstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Doch anstatt Brötchen zu kaufen, beschimpfte und bedrohte er eine anwesende Angestellte ohne ersichtlichen Grund. Zudem spuckte er ihr ins Gesicht, bevor er die Bäckerei in unbekannte Gehrichtung verließ. Der Mann wird als ca. 45-50 Jahre alt und ca. 1.80m groß beschrieben. Er wirkte ungepflegt, hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er schwarze Oberbekleidung und eine hellgraue Jogginghose. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung. Hinweise zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

