POL-MK: Unbekannter bewirft Passanten mit Schneeball und trifft Säugling

Plettenberg (ots) - Unbekannte Täter trieben in der Nacht zu Donnerstag ihr Unwesen an einem Autohaus in Teindeln. Auf einem Parkplatz der Firma bockten sie einen schwarzen E-Klasse Mercedes auf und demontierten alle vier Räder auf AMG Leichtmetallfelgen. Der Unterboden des PKW wurde beschädigt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache Plettenberg ...

mehr