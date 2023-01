Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu Person stirbt bei Wohnhausbrand in der Silvesternacht (01.01.2023 - 04:03 Uhr) - Ermittlungsergebnisse

Balve (ots)

Nach einem Wohnhausbrand in Beckum an der Arnsberger Straße, bei der eine 66-jährige Hausbewohnerin ums Leben gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5405993), liegen nun weitere Ermittlungsergebnisse vor. In Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen wurde seitens der Kriminalpolizei festgestellt, dass der Brand in einem Raum im Erdgeschoss entstand. Als Brandursache kommen ein technischer Defekt (Kabelbrand) oder menschliches Versagen (Brandauslösung z.B. durch Zigaretten oder Kerzen) in Betracht. Eine genauere Differenzierung ist aufgrund des großen Schadensausmaßes nicht mehr möglich. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter. Der Brandort wurde mittlerweile durch die Staatsanwaltschaft freigegeben. (schl)

