Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Person stirbt bei Wohnhausbrand in der Silvesternacht

Balve (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am 1. Januar, um 00.20 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in Beckum alarmiert. Bei Eintreffen der Retter stand das Gebäude an der Arnsberger Straße im Vollbrand. Im Verlauf der Rettungs- und Löscharbeiten wurde im Haus die 66-jährige Bewohnerin tot aufgefunden. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache laufen. (dill)

