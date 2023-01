Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen platzt nach Brandstiftung/Randaliererin in Linienbus/Einbruch in Kneipe/Fake-Rechnungen im Umlauf/Untypischer Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr an einem Hinterreifen eines am Gertrud-Bäumer-Berufskollegs parkenden VW Golf Papier entzündet. Durch die Hitzeentwicklung platzte der Reifen auf. Der Brand erlosch anschließend augenscheinlich von alleine. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Eine 34-Jährige hat am Mittwochnachmittag, gegen 14:45 Uhr, in einem Linienbus in der Heedfelder Straße (Haltestellte Lüdenscheid Kreishaus) randaliert. Sie beleidigte zunächst die Busfahrerin, nachdem diese sie aufgrund eines überfüllten Busses darum bat den hinteren Türenbereich frei zu machen. Einem weiblichen Fahrgast schlug sie zudem gegen die Schulter. Gegenüber den daraufhin alarmierten Polizisten verhielt sie sich unkooperativen und aggressiv. Während der Personalienfeststellung schlug sie mit der Faust in Richtung einer Beamtin, verfehlte sie jedoch. Die 34-Jährige wurde daraufhin überwältigt und in Gewahrsam genommen. (schl)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter in eine Kneipe am Kirchplatz ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie den Innenbereich und erbeuteten Bargeld sowie eine Flasche Whisky. Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Firmengründer aufgepasst: Betrüger verschicken Fake-Rechnungen. Ein Lüdenscheider hatte vor einiger Zeit eine GmbH gegründet und erwartete nun die Rechnung für den Handelsregister-Eintrag vom Gericht. Tatsächlich flatterte ihm am Montag eine Rechnung ins Büro, die sogar seine Handelsregister-Nummer trug. Also überwies er das Geld. Dass die Summe auf ein litauisches Konto gehen sollte, erregte nicht seinen Verdacht. Doch der Lüdenscheider hatte Glück: Die Überweisung funktionierte nicht. Am Mittwoch bekam er einen Warnbrief der Justiz vor den falschen Rechnungen. Deshalb erstattete er noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei. (cris)

Weil er bei einer Verwandten übernachten wollte, ist ein 33-jähriger Mann am Mittwochabend in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Siedlung Loewen eingebrochen. Mit einer Flasche Wodka saß er dann vor der Wohnungstür, bis die Verwandte nach Hause kam. Die wollte den alkoholisierten Mann nicht aufnehmen. Doch er weigerte sich, das Gebäude zu verlassen. Deshalb holte sie die Polizei dazu. Die Polizeibeamten brachten den 33-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. (cris)

