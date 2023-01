Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebe verfolgt/ Drohung mit Teleskopschlagstock/ Wirt bespuckt/ Streit mit Schraubendreher und Bratspanne

Menden (ots)

Ein 18-Jähriger konnte am Mittwochabend an der Bandstraße gerade noch verhindern, dass sein Fahrrad geklaut wurde. Verwandte berichteten ihm am Telefon von verdächtigen Personen, die um am Altenheim St. Vincenz abgestellte Fahrräder schleichen würden. Kurz darauf schnappten sich die Verdächtigen das Fahrrad des 18-Jährigen von der Terrasse. Der 18-Jährige rannte den beiden Männern hinterher. Die ließen das Mountainbike fallen und rannten ohne Beute weg. Beide Männer trugen dunkle Kleidung und sollten etwa 1,85 bzw. 1,95 Meter groß sein.

Bei einem Streit ums Parken soll ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen einen 37-jährigen Autofahrer bespuckt und mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Der 37-jährige Hemeraner parkte seinen Wagen an einem Supermarkt an der Unteren Promenade ein. Kurz darauf rangierte der 19-jährige Iserlohner seinen Wagen dicht daneben. Der erste Autofahrer stieg aus und bat den Jüngeren, etwas mehr Abstand zu lassen, damit seine Beifahrerin aussteigen könne. Das passte dem 19-Jährigen offenbar überhaupt nicht. Er reagierte aggressiv, zog angeblich einen schwarzen Teleskopschlagstock, fuhr ihn mit einer ruckartigen Bewegung aus und ging mit drohenden Worten und Gesten auf den anderen Autofahrer zu. Der flüchtete in seinen Pkw. Durch die offene Scheibe spuckte der 19-Jährige den anderen Fahrer an, worauf der 37-Jährige einige Meter wegfuhr und die Polizei rief. Der gegenüber räumte der 19-Jährige nur das Spucken an - angeblich ein "Versehen". Aber er lasse sich nun einmal nicht "dumm anmachen". Die Polizei durchsuchte den Wagen, fand jedoch keine Waffe.

Die Polizei verfrachtete am Mittwochabend eine 36-jährige Frau aus einer Kneipe direkt ins Gewahrsam. Nachdem sie gegen 20 Uhr auf der Männertoilette auf den Boden uriniert hatte, wollte der Wirt sie rausschmeißen. Die alkoholisierte Frau spuckte ihn an und weigerte sich. Darauf holte der Wirt die Polizei. Auf dem Weg nach draußen wollte die 36-Jährige immer wieder kehrt machen und zurück in die Kneipe. Deshalb legten ihr die Polizeibeamten schließlich Handfesseln an und brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam nach Iserlohn. Bei ihrer Durchsuchung kam ein Joint ans Tageslicht.

Zwei 35-jährige Bewohner eines Hauses an der Mendener Straße haben ihren Streit am Mittwoch mit Schraubendreher und Bratpfanne ausgefochten. Nachdem der eine seinen Kontrahenten mit einem Schraubendreher beworfen hatte, haute ihm der eine Bratpfanne ins Gesicht. Ein Zeuge trennte die Männer. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Männer, die beide leichte Verletzungen davon trugen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell