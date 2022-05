Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Bad Liebenstein (ots)

Eine 63-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagabend die Treonstraße in Bad Liebenstein. An der Kreuzung bog sie nach rechts in die Bahnhofstraße ab und musste unmittelbar danach wegen einer roten Ampel abrupt bremsen. Dieses Fahrmanöver bemerkte die hinter ihr fahrende 28-jährige Frau zu spät und konnte einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden.

