LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Hirschendorf-Sachsenbrunn (ots) - Ein 49-jähriger VW-Fahrer fuhr Dienstagnachmittag in Hirschendorf-Sachsenbrunn auf einen vor ihm haltenden Seat einer 38-Jährigen auf. Der Fahrer bemerkte den Wagen vor sich zu spät und touchierte trotz eines Ausweichmanövers die linke Fahrzeugseite des Seats. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 49-Jährige verletzt sich leicht und begab sich nachfolgend eigenständig in ärztliche Behandlung. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

