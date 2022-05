LPI-SHL: Mehr als ein Glas zu viel

Meiningen (ots) - Ein 63-Jähriger verursachte Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr einen Auffahrunfall in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Mit seinem Sprinter stand er hinter einem Kia, rutschte von der Bremse und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin des Kias und kam vorsorglich ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

