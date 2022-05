LPI-SHL: Unfallflucht

Benshausen (ots) - Ein 37-Jähriger erstattete Montagvormittag eine Anzeige auf der Suhler Dienststelle. In der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 09:30 Uhr, machten sich augenschenlich Einbrecher am Einfamilienhaus des Mannes in der Diestzhäuser Straße in Benshausen zu schaffen. Der Anzeigenerstatter entdeckte Hebelspuren an der Hauseingangstür und brachte dies zur Anzeige. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen auf dem ...

