POL-MK: Betrüger bringen Seniorin um vierstelligen Betrag

Herscheid (ots) - Auf dem Gelände der leerstehenden Tankstelle in der Straße Wiesenthal zündete ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag, gegen 12:55 Uhr, zwei Mülltonnen an. Der Grundstückseigentümer konnte das Feuer selbständig löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr