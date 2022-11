Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr - Straßenverkehrsgefährdung

Rheinbrohl (ots)

Am Mittwochabend gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in Streitigkeiten, beide riefen unabhängig die Polizei in Linz zur Hilfe. Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Hönningen die B 42 von Leubsdorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe Ariendorf überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Dieser Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Hammerstein, soll dann im Anschluss sehr dicht aufgefahren sein und habe die Lichthupe betätigt. Nachdem der Überholende an der Anschlussstelle Arienheller kurz anhalten musste, fuhr der zuvor 33-jährige mit seinem Pkw wieder an diesem vorbei. Nachdem der 29-jährige wieder weiter fuhr, überholte er in Folge den Pkw des 33-jährigen Fahrers nochmal. Nach Angaben des Fahrers des überholten Pkw sei er dann ausgebremst worden. Letztendlich hielten beide Fahrer an und riefen die Polizei zur weiteren Klärung. Die Linzer Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung gegen beide Pkw-Fahrer.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell